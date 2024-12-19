Bolu Dağı’nın eteklerindeki Koru Otel yeni yıl öncesinde tüm hazırlıklarını tamamladı. Yılbaşında yüzde 100 doluluk oranıyla misafirlerine hizmet vermeyi hedefleyen Koru Otel, sağlıklı kahvaltı ve Bolu mutfağı ile ziyaretçilerini bekliyor.

Ankara ve İstanbul’un orta noktasında, Bolu ve Düzce sınırındaki bir noktada bulunan Bolu Koru Otel, misafirlerine daha iyi hizmet verebilmek amacıyla 2017 yılında tarihi dokusuna uygun şekilde dış yapısı korunarak restore edilmişti. Toplantı salonları, geniş SPA alanları, açık ve yarı olimpik kapalı yüzme havuzları, tarihi Çam Restaurant, Ladin Teras Lounge gibi alanların bulunduğu Koru Otel, yılbaşına hazır hale getirildi. 160 dönümlük el değmemiş bir ormanın içerisinde yer alan Bolu Koru Otel, yeni aşçı kadrosu ve menüleriyle yılbaşında misafirlerini bekliyor. Bolu mutfağı ve sağlıklı kahvaltıyı ön planda tutan yiyecek-içecek departmanı, yılbaşına özel yiyeceklerle misafirlerine unutulmaz bir deneyim yaşatmayı hedefliyor.

"Bolu Mutfağı ile Bolu gastronomisini tekrar canlandırdık"

Bolu gastronomisini tekrar canlandırdıklarını ifade eden Bolu Koru Otel Satın Alma ve Pazarlama Koordinatörü Hikmet Yeşilkaya, “Koru Otelimiz yılbaşı için çok özel sürprizlerle hazırlandı. Gastronomi alanında, özellikle yiyecek-içecek sektöründeki ünlü şeflerimizin ailemize katılımıyla mutfağımızda büyük bir zenginlik oluşturduk. Koru mutfağını yeniden gündeme taşıdık. Sağlıklı kahvaltı konsepti ve Bolu Mutfağı ile Bolu gastronomisini tekrar canlandırdık" dedi.

"Koru Mutfağı ile ilgili çok güzel geri bildirimler alıyoruz"

Koru Mutfağı ile ilgili güzel geri bildirimler aldıklarını ifade eden Hikmet Yeşilkaya, "Mutfak şefimiz Okan Tekin ve Yiyecek-İçecek Departmanımızın öncülüğünde muazzam sunumlar yapmaya başladık. Burada sizlere bu zenginlikleri göstermek istiyoruz. Koru Mutfağı diye bir gerçek var ve çok güçlü bir kimlik kazandı. Koru Otel çatısı altında bu zenginlikleri konuklarımıza sunuyoruz. Geri dönüşlerimiz ise muazzam oldu. Bildiğiniz gibi, biz bölgenin tek tam pansiyon çalışan oteliyiz. Açık büfe kahvaltı, açık büfe öğle yemeği, açık büfe akşam yemeği ve yöresel büfe konseptiyle Bolu’nun mutfak zenginliklerini konuklarımıza sunmaya başladık. Sosyal medya yorumlarında ve sayfalarda Koru Mutfağı ile ilgili çok güzel geri bildirimler alıyoruz" şeklinde konuştu.

"Hızlı hareket etmelerini öneririz, çünkü yer kalmazsa üzülürüz"

Rezervasyon için kısıtlı zaman kaldığını dile getiren Yeşilkaya, "Türkiye’de karın en çok yakıştığı şehir olarak Bolu’dan bahsediyoruz ve gerçekten Bolu’ya çok yakışıyor. Tüm bu güzellikler bir araya geldiğinde, misafirlerimize eşsiz bir deneyim sunuyoruz: Muhteşem bir hava, harika bir kar, lezzetlerle dolu bir mutfak, mükemmel servis ve konforlu odalar. Yılbaşı rezervasyonlarımız hızla devam ediyor. Buradan konuklarımıza bir not iletmek isteriz: Tarih daralıyor, vakit azalıyor. Yılbaşı rezervasyonları için hızlı hareket etmelerini öneririz, çünkü yer kalmazsa üzülürüz" ifadelerini kullandı.