Korsan yolcu taşınmasının önüne geçilebilmesi amacıyla, izinsiz yolcu taşınması durumunda sürücü belgelerinin 6 ay süreyle geri alınması, aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde sürücü belgelerinin 1 yıl süreyle iptali cezasını içeren bir kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, korsan taşımacılıkla mücadelenin ancak kanun yoluyla sağlanabileceğine defalarca dikkat çektiklerini, söz konusu teklifin önemli bir adım olduğunu belirtti.

Korsan taşımacılığın önlenmesine ilişkin Karayolları Trafik Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM’de ilgili komisyona gönderildi. Şu anda komisyonda değerlendirme aşamasında olan teklif, komisyonun incelemesinin ardından TBMM Genel Kurulu’na sunulacak. Kanun teklifi, özellikle izinsiz yolcu taşımacılığı yapan sürücülerin belirli sürelerle belge iptali ile cezalandırılmasını öngörüyor. Teklifin özetine göre şu düzenlemeler yapılması hedefleniyor: "İlk ihlalde sürücülerin belgeleri 6 ay süreyle geri alınacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde, sürücü belgeleri 1 yıl süreyle iptal edilecek. Belgesi iptal edilen sürücüler, bu süre boyunca herhangi bir sınıfta geçici veya yeni bir sürücü belgesi alamayacak.

Yeni düzenleme ile ilgili ulaşım sektörü temsilcileri ve vatandaşlar farklı görüşler dile getirdi. Taksiciler ve yetkili yolcu taşımacılığı yapan esnaflar, düzenlemenin korsan taşımacılığı azaltacağı ve sektörü koruyacağı görüşünde. Bazı sürücüler ise cezaların çok ağır olduğunu ve denetimlerin artırılmasının daha adil olacağını savunuyor.

Önümüzdeki günlerde komisyonda yapılacak değerlendirmelerin ardından teklifin yasalaşıp yasalaşmayacağı netlik kazanacak.

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan’dan açıklama

İzmir Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Erkan Özkan, söz konusu teklifin taksici esnafı açısından büyük bir gelişme olduğunu belirterek, korsan taşımacılıkla mücadelenin ancak kanun yoluyla sağlanabileceğine defalarca dikkat çektiklerini söyledi. Özkan, "Taksici esnafının en büyük sorunlarından biri olan korsan taşımacılığı ancak yasal düzenlemelerle kontrol altına alabiliriz. Bu teklif, hem yolcuların güvenliği hem de esnafımızın emeğinin korunması açısından kritik bir adımdır. Yıllardır yetkililere bu sorunun yalnızca denetimlerle çözülemeyeceğini, mutlaka caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini anlatıyoruz. Bu kanun teklifi, sadece taksici esnafımızı değil, tüm ulaşım sektörünü ilgilendiren önemli bir adımdır. Umuyoruz ki, teklif en kısa sürede yasalaşarak hayata geçer ve sektördeki haksız rekabet sona erer. Bu düzenleme hayata geçtiğinde, korsan taşımacılıkla mücadelede elimiz çok daha güçlü olacak.

TBMM İçişleri Komisyonu tarafından değerlendirilen kanun teklifi, kabul edilmesi halinde Meclis Genel Kurulu’nda oylamaya sunulacak. Eğer teklif yasalaşırsa, kaçak taşımacılık yapan sürücüler için çok daha sert cezai yaptırımlar yürürlüğe girecek.