Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Körpeşler Mahallesinde başladığı şehrin en büyük kavşağının yapımını tamamlamasının ardından asfalt serim çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Körpeşler Mahallesinde başladığı şehrin en büyük kavşağının yapımını tamamlamasının ardından asfalt serim çalışmalarına başladı.

Düzce Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, bir yandan üst yapı düzenlemesi ve revize işlemi ile bordür çalışmalarını sürdürdüğü Körpeşler Mahallesi üzerindeki şehrin en büyük kavşağının asfaltlama çalışmalarına başladı.

Hava şartlarının uygunluğuna göre hareket ederek yürütülen çalışmalar çerçevesinde Körpeşler ile Çamköy Mahalleleri arasındaki bağlantıya da önemli katkı sağlayacak olan kavşak araç trafiğinin de daha sağlıklı işlemesini sağlayacak.

Ekipler, bordür çalışmaları ve düzenleme çalışmaları ve PMT seriminin ardından asfaltlamaya hazır hale getirdikleri alanda başlattıkları asfalt serim işlemini kısa süre içinde tamamlamak için çalışmalarına başladı. Asfalt seriminin hafta sonu itibariyle tamamlanarak kavşağın hafta başından itibaren tamamen hizmete girmesi planlanıyor.