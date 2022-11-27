“Korona virüse yakalanan anne bebeğini emzirebilir mi?” sorusuna cevap veren Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre anne sütunda Kovid-19 bulunmuyor. Yani sütten bebeğe Kovid-19 geçmediğini biliyoruz. Ama annenin solunum sisteminden geçebilir. Kovid-19 vakası olan anneler bebeklerini emzirsin, ama emzirirken solunum yolu ile hastalığın geçme ihtimaline karşı maskelerini taksınlar” uyarısında bulundu.

“Korona virüse yakalanan anne bebeğini emzirebilir mi?” sorusuna cevap veren Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Şu ana kadar bize ulaşan bilgilere göre anne sütunda Kovid-19 bulunmuyor. Yani sütten bebeğe Kovid-19 geçmediğini biliyoruz. Ama annenin solunum sisteminden geçebilir. Kovid-19 vakası olan anneler bebeklerini emzirsin, ama emzirirken solunum yolu ile hastalığın geçme ihtimaline karşı maskelerini taksınlar” uyarısında bulundu.

Korona virüse yakalanan anneler bebeklerini emzirme konusunda kararsız kalabiliyor. Ancak uzmanlara göre, hastalığı kapan annelerin emzirmesinde herhangi bir sakınca yok. 2 yıla yakın zamandır Kovid ile mücadele edildiğini belirten Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Üyesi Kadın Doğum ve Hastalıkları Uzmanı Perinatolog Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Dünyada 200 milyondan fazla insan Kovid-19’a yakalanırken, yaklaşık 4 milyon kişi ise hayatını kaybetti. Salgın henüz bitmedi. Bizim gündemimizde kalmaya devam ediyor. Gebelik ve Kovid-19 ilişkisinden bahsedecek olursak; gebelikte bağışıklık sistemine bağlı olarak yaşanan değişiklikler akciğere olan basıda değişiklikler gebelerin Kovid-19’a yakalanma açısından daha riskli olduğunu düşündürüyor. Demek ki Kovid-19 gebelere daha çok bulaşıyor” dedi.

"Kovid-19’un anne karnında bebeğe geçtiğine dair sadece 1-2 tane olgu var"

Hamile kadınların Kovid-19’u daha ağır geçirdiğini dikkat çeken Kumru, “Çünkü akciğer kapasitesi azalıyor. Bağışıklık sistemi değişiyor. Gebeler daha çok yoğun bakıma yatıyorlar. Gebelikte Kovid-19 anne sağlığı açısından daha ağır geçiyor. Ayrıca gebe kadınlar gebeliklerinde eğer Kovid-19 geçirirse daha çok gebelik zehirlenmesi yaşıyor. Daha çok erken doğum riski taşıyorlar. Kovid-19 gebeliği de komplike ediyor. Burada Kovid-19 bebeğe geçer mi sorusu aklımıza gelebilir. Kovid-19’un anne karnında bebeğe geçtiğine dair sadece 1-2 tane olgu var. Bebeğe Kovid-19 virüsünün geçmesi için önce virüsün annenin kanına geçmesi gerekir. Sonra plasentaya yapışması gerekir oradan da bebeğe geçer. Kovid-19 kana çok geçmiyor. Daha çok solunum sistemi üzerinde bulunuyor. O yüzden anne karnında bebeğe geçme ihtimali yok denecek kadar azdır” sözlerine yer verdi.

"Sütten bebeğe Kovid geçmediğini biliyoruz"

“Korona virüse yakalanan anne bebeğini emzirebilir mi?” sorusuna cevap veren Prof. Dr. Selahattin Kumru, “Şuana kadar bize ulaşan bilgilere göre anne sütünde Kovid-19 bulunmuyor. Yani sütten bebeğe Kovid geçmediğini biliyoruz. Ama annenin solunum sisteminden geçebilir. Kovid-19 vakası olan anneler bebeklerini emzirsin, ama emzirirken solunum yolu ile hastalığın geçme ihtimaline karşı maskelerini taksınlar. Kendilerini mümkün olduğu kadar izole etsinler” dedi.

"Hamilelik düşünen annelere öncesinde kovid aşısı öneriliyor"

Aşılamanın koruyuculuk anlamında iyi bir yöntem olduğunu vurgulayan Kumru, “Kovid-19’da 3 tane kabul gören aşı var. Bu aşıların gebelikte bebeğe olumsuz bir etkisi olduğuna dair herhangi bir veri yok. Ne kovid-19 geçiren annelerin ne de aşı olan annelerin bebekleri henüz okul çağına gelmediği için bir etkisini belirlemek zor. Aşılamanın ve Kovidin uzun dönem sonuçlarını bilmiyoruz. Hamilelik düşünen annelere hamilelik öncesi kovid aşısı öneriliyor. Çünkü anneler daha ağır geçiriyor. Kovid-19 aslında psikolojik olarak geçirmeyen hastaları da etkiledi. Onlar sağlım hizmetine ulaşmakta zorluk çekti. Kovid zamanında hamile kalmak istemeyen hastalarımız oldu. Tüp bebek merkezleri hizmetlerine ara verdi” açıklamasını yaptı.