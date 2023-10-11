Nilüfer Belediyesi, Cumhuriyet’in 100. yılında, Koro Kültürü Derneği’nin düzenlediği Korolar Maratonu’na ev sahipliği yapıyor. Çeşitli yaş gruplarından koroların yer alacağı maratonda; gerek yapılanmalarıyla gerek seslendirdikleri farklı özellikteki eserlerle farklı şehirlerden toplam 31 koro, seyirciyi Türkiye koro müziğinin farklı renkleriyle buluşturacak.

Cumhuriyet’in 100. yılına özel etkinlikler düzenleyen Nilüfer Belediyesi hafta sonunda Korolar Maratonu’na ev sahipliği yapacak. Türkiye’de koro kültürünün geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması adına faaliyet gösteren Koro Kültürü Derneği tarafından 10 yıldır düzenlenen “Korolar Maratonu”, bu yıl Nilüfer’de gerçekleştirilecek. 31 koronun konser vereceği maratonda toplam 885 korist yer alacak.

13-15 Ekim 2023 tarihleri arasında gerçekleşecek etkinlikte birçok konserin yanı sıra, koro müziği alanında çok sayıda söyleşi ve atölye çalışmaları da yer alıyor. Bursalılar’ın adeta müziğe doyacağı maraton, 13 Ekim Cuma akşamı Merinos AKKM’de, Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun da yer aldığı görkemli bir açılış konseriyle başlayacak. Açılış konserinde farklı şehirlerden maratona katılan 9 koro da, sürpriz bir şekilde sahne alacak. Gecede, Cumhuriyet tarihinin en güzel marşları olarak yer etmiş eserlerin yanı sıra 100. yıl için özel bestelenmiş marşlar, bu büyük koro tarafından seslendirilecek.

Açılışın ardından 14-15 Ekim tarihlerinde de maratona katılan korolar konserler verecek. Nazım Hikmet Kültürevi’ndeki konserleri Bursalılar ücretsiz olarak izleyebilecek. Çocuklar, gençler ve yetişkinlerden oluşan çeşitli yaş gruplarından koroların yer alacağı maratonda; kadın korosu, oda korosu, vokal grupları gibi gerek yapılanmalarıyla gerek seslendirdikleri farklı özellikteki eserlerle farklı şehirlerden 31 koro bir araya gelecek ve seyirciyi Türkiye koro müziğinin farklı renkleriyle buluşturacak.

Etkinlik çerçevesinde sahne alacak koroların yanı sıra, Türkiye’de koro müziğine katkı sağlayan birçok isim de, maraton programında yer alıyor. Koro müziğine yıllarını adamış besteciler, koro şefleri ve müzik eğitimcilerinin koro müziği alanında yapacağı sunumlar ve atölye çalışmaları, gün boyu müzikle devam eden program içinde katılımcılara alanla ilgili farklı bir perspektif sunmayı hedefliyor. Suna Çevik, Hasan Uçarsu, Burak Onur Erdem, Başak Doğan ve Pınar Çanakçı Çavdur’un katkı sağlayacağı bu etkinlikler, özellikle koro müziğine ilgi gösterenler için kaçırılmaz olacak.

Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası ve Devlet Çoksesli Korosu’nun yapacağı açılışın ardından 14 Ekim Cumartesi akşamı düzenlenecek gala konserini Barbershop İstanbul ve maratona ev sahipliği yapan Nilüfer Çoksesli Koro verecek. 15 Ekim Pazar akşamı ise Acapella Boğaziçi, ilgi çeken repertuarlarıyla seyircinin karşısına çıkacak.