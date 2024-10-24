Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Muş’un Korkut ilçesine yapılan yatırımlar ilçedeki gençlerin sosyalleşme ve kötü alışkanlıklardan korunmalarına destek veriyor.

Son iki yıl içerisinde ilçede Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yaptırılan ve tüm personel ve tefrişatı Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından tamamlanan gençlik merkezi, kapalı spor salonu ve ilçe stadı gençlerini kullanımına açıldı. Kazandırılan tesisler sayesinde ilçede ikamet eden vatandaşlar, zamanlarını daha verimli geçirebileceği alanlara kavuştu.

Bu kapsamda Korkut Kaymakamı Orhan Ayaz ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Mehmet Arif Taşdemir, ilçedeki tesisleri gezerek Gençlik ve Spor İlçe Müdüründen tesislerin son durumu hakkında bilgi aldılar. Kaymakam Ayaz, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından ilçeye kazandırılan yatırımların ilçeye değer kattığını ifade ederek, “Korkut ilçemizde Gençlik ve Spor anlamında yapılan yatırımları Gençlik ve Spor İl Müdürümüz ve ilçe müdürümüzle birlikte ziyaret ettik. Bu yatırımlar ilçemize değer katacaktır. İnşallah buralardan gençlerimizin güzel bir şekilde istifade etmelerini sağlayacağız. Bu tesislerin verimli bir şekilde kullanılması için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu tesislerin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese ilçemiz adına şükranlarımızı sunuyoruz. İnşallah buradaki hizmetleri daha da verimli hale getireceğiz” dedi.

Yapılan ziyaret ile ilgili açıklama yapan Müdür Taşdemir ise tüm ilçelerde hayata geçirilen spor ve gençlik yatırımları ile çocuk ve gençlerin ilgi duydukları alana erişebildiğine dikkat çekerek, “Gençlik ve Spor Bakanlığımızca başta Muş ilimiz olmak üzere 5 ilçemize tesisler yaptık. Şu anda 5 ilçemizdeki ve Muş merkezimizde spor salonlarımızda gençlerimiz ve çocuklarımız antrenörlerimiz eşliğinde yüzme, karate, güreş, tekvando, voleybol, basketbol, futbol ve boks gibi birçok branşta eğitim alıyorlar. Bu tesisler sayesinde çocuk ve gençlerimiz ilgi duydukları spor branşını rahatlıkla yapma imkanı kazandılar. Ayrıca gençlik merkezlerimizde açtığımız kurslara katılan her yaş grubundan vatandaşlarımız buralarda sosyalleşebiliyorlar. Çeşitli alanlarda açtığımız kurslara katılarak kendilerini geliştirme imkanına sahip oluyor. Vatandaşlarımız için oluşturmuş olduğumuz nezih ve konforlu mekanlarımızı inşallah önümüzdeki zaman diliminde daha güzelleştireceğiz. Tüm gençlerimiz gençlik merkezlerimizi doldurmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.