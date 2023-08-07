Korkuteli’nin Yelten Mahallesi’nde bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Tarhana Şenliği’ne katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, geleneksel kültürlerin yaşatılmasına büyük önem verdiklerini belirterek, Yeltenli vatandaşların coşkusuna ortak oldu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin destekleriyle bu yıl beşincisi gerçekleştirilen Korkuteli Yelten Tarhana Şenliği’ne Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Vali Yardımcısı Yalçın Sezgin, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Antalya Milletvekili Cavit Arı, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Sağlık ocağı ihtiyacına gereken destek verilecek

Korkuteli Yelten Mahallesinde düzenlenen Tarhana Şenliği saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Şenlikte konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, pandemi ve orman yangınları nedeniyle son yıllarda yapılamayan Tarhana Şenliği’nin yeniden yapıldığını hatırlatarak, bölgenin geleneklerinin yeni nesillere aktarılmasına aracılık etkinliklerin önemine değindi. Başkan Muhittin Böcek, 911 mahalle muhtarının talep ve istekleriyle Antalya’ya yapılması gereken bütün hizmetleri yapmaya çalıştıklarını belirterek, Yelten Mahallesi’nin en önemli ihtiyacı olan Sağlık Ocağı konusunda da Büyükşehir Belediyesi olarak gereken bütün desteği vereceklerini kaydetti.

Başkan Böcek’de oyun havasına eşlik etti

Yelten Tarhana Şenliği’nde kazanlar dolusu tarhana çorbası şenliğe katılan vatandaşlara ikram edildi. Şenliklerde Yelten Mahallesi’nin köy seyirlik oyunu ‘Arap ve Efe’ izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Yeltenli vatandaşlar ‘Arap ve Efe’ oyunu ile eski köy düğünlerini hatırlayarak nostalji yaşadı. Tarhana Şenliği bünyesinde ise Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Süralsan Konservatuvarı sanatçıları Ebru Özdemir, Merve Kalay ile Halk Müziği Sanatçısı Egemen Balhan sahne aldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de konseri izleyerek, vatandaşların şenlik coşkusuna ortak oldu. Başkan Muhittin Böcek, Korkutelili vatandaşlarla birlikte sahnede oyun havası oynadı. Korkuteli Yelten 5’inci Tarhana Şenliği’ne katılanlar Antalya’nın sıcak yaz günlerinde yaylada keyifli bir akşam yaşadı.