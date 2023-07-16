Antalya’nın Korkuteli ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kaza Fethiye karayolu Korkuteli İmrahor Mahallesi çevre yolunda gece saat 22.00 sıralarında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Fethiye istikametinden Antalya istikametine giden Doğan Can K. Yönetimindeki 34 FOU 524 Plakalı otomobil, Memiş G. idaresindeki taziye ziyaretine giden ve tali yoldan karşı yola atlayan 07 RP 950 Plakalı otomobile çarptı. Kazada 07 RP 950 Plakalı araç içinde bulunan sürücü Memiş G.’nin eşi Ünzile G. Olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada her iki aracın sürücüleri Doğan Can K. ve Memiş G. yaralı olarak Korkuteli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada yaşamını yitiren Ünzile G.’nin cenazesi otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.