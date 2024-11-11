“Milli Ağaçlandırma Günü” nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan himayesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda “Geleceğe Nefes, Cumhuriyete Nefes”’ teması ile Türkiye genelinde eş zamanlı olarak aynı anda başlatılan fidan dikimi etkinliği, Korkuteli’nde de gerçekleştirildi.

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında “Geleceğe nefes, Cumhuriyete nefes” sloganıyla Korkuteli Orman İşletme Müdürlüğü tarafından Korkuteli -Antalya yolu Söğütcük mahallesi mevkiinde fidan dikimi etkinliği düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde 500 adet muhtelif türlerdeki fidanlar toprakla buluşturuldu

Düzenlenen fidan dikim törenine Kaymakam Sezgin Üçüncü, protokol üyeleri, Öğrenciler ile vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Korkuteli Orman İşletme Müdür vekili Fatih Çetin, “11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü vesilesiyle ormancılık gayelerimizi ve farkındalık oluşturmak için gayretlerimizi siz değerli misafirlerimiz başta ol olmak üzere tüm halkımıza duyurabilmek ve desteklerinizi alabilmek temennisindeyiz. 11 Kasım’da bir araya geldiğimiz bugünde Cumhuriyetimizin 101. yaşına ithafken ilçem Söğütcük mevkiine 500 adet muhtelif türlerdeki fidanlarımız toprakla buluşturuldu. Milli Ağaçlandırma Günü’nün esas amacının güzel vatanı daha güzel yapmak ve vatan toprağını korumaktır. Ağaçlandırmayla başta erozyon olmak üzere birçok doğal nedenlerle toprağın kaybolmasının engellenmesi ve niteliğini kaybetmeye başlamış toprağın da tekrar kendine getirilmesi amaçlanıyor. Bunun yanı sıra başta küresel ısınma, iklim değişiklikleri gibi birçok nedenle hem su kaynaklarımız hem doğamız hem de havamız ciddi tehdit altında. Bu gibi etkinliklerle bu duyarlılığı hem kendimiz hem genç nesillerimize aşılarsak adına ‘Cennet’ dediğimiz bu vatanı yemyeşil bir cennet vatan haline getiririz. Vatan toprağını da korumuş oluruz” dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar tarafından ve öğrenciler fidanları toprakla buluşturulup, can suları verildiler.

Dikimin yapıldığı alana “101. Yıl Cumhuriyet Ormanı” ismi verildi.