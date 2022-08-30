Atatürk anıtına çelenk konulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı Korkuteli Askerlik Şubesi Başkanı Vekili Personel Asteğmen Bünyamin Karaman yaptı.Konuşmanın ardından Fatma Mehmet Cadıl Fen Lisesi öğrencileri şiirler okumasının ardından tören sona erdi.

Şehitler anıtında Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Onur Akyüz, Belediye Başkanı Ömer Niyazi İşlek, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Vedat Kılınç, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Akbulut, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek başkanları, gaziler ile daire müdürleri katıldı.

İlk olarak Korkuteli Kaymakamı Sezgin Üçüncü, Kaymakamlık makamında tebrikleri kabul etti, ardından şehitler anıtında çelenk sunma programı gerçekleşti.

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