Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doktor Merve Türk ve Mehmet Erdoğan hasta kabulüne başladı.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Berna Gencel, ilçeye ataması yapılan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Merve Türk ve Doktor Mehmet Erdoğan’ın hastanenin kadrosunun arttığını söyleyerek, İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz. En iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla ihtiyacı olan herkese hasta ile çalışan güvenliği ve memnuniyetinden taviz vermeden yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar ve sağlık personeli tarafından doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasını amaçlıyoruz" dedi.