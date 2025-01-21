Korkuteli İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Yatılı Kur’an Kursunda ve Dürdane Önal Yatılı Kız Kur’an Kursunda hafızlık eğitimini tamamlayan 51 hafız umre için kutsal topraklara uğurlandı.

Korkuteli İlçe Müftülüğüne bağlı Merkez Erkek Yatılı Kur’an Kursunda ve Dürdane Önal Yatılı Kız Kur’an Kursunda hafızlıklarını tamamlayarak sınavı kazanan 51 hafız ve hafıze aileleriyle birlikte umre ile ödüllendirildi. Hayırsever iş adamlarının desteğiyle umre ibadetini yapmak üzere kutsal topraklara uğurlanan 51’i hafız toplam 186 kişi için Çayırlı Camii’nde uğurlama töreni gerçekleştirildi.

Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda genç hafızları ödüllendiren hayırseverlere ve onları hafızlık sürecinde her daim yalnız bırakmayan, onları teşvik eden anne babalarına teşekkür eden ilçe Müftüsü Mustafa Kızmaz, umre ziyaretinin öneminden bahsetti. Müftü Kızmaz, "Sizler hafızlığın ikramını daha dünyada iken görmeye başladınız. Allah’ın sevdiği hafız ve hafızeleri arasındasınız ki sizlere böyle kutsal beldeleri görmek nasip olmuş. Bu büyük bir ikram ve hediyedir. Bu güzel ikramlara yakışır bir hal üzere yaşamak için gayret gösteriniz, bütün yanlışlarınızdan ve hatalarınızdan af dileyerek buraya arınmış olarak dönün, örnek gösterilen şahsiyetler arasında yerlerinizi alın inşallah. Şimdiden Rabbim yapmış olduğunuz ibadetleri ve duaları kabul eylesin" dedi.

Müftü Mustafa Kızmaz’ın maddi manevi her türlü desteği veren hayır sahipleri ve velilere teşekkür ederek yaptığı dua sonrası, hafızlar ve aileleri kutsal topraklara yolcu edildi.