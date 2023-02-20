Keser, 11 kamyon odunun deprem bölgesine sevk edildiğini ifade eden Keser, ihtiyaç doğrultusunda yardımların süreceğini kaydetti.

Korkuteli Orman İşletme Müdürü Ahmet Keser, depremler nedeniyle evleri yıkılan veya zarar gören vatandaşlar ile bölgede arama kurtarma faaliyetleri yürüten ekiplerin ısınabilmesi için çalışma yaptıklarını belirtti.

Korkuteli’de AFAD koordinasyonunda, deprem bölgelerine gönderilmek üzere başlatılan yardım kampanyaları devam ediyor.

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