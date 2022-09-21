Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir evin bahçesindeki römorku çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 40 bin TL değerindeki römork ise sahibine teslim edildi.

Antalya’nın Korkuteli ilçesinde bir evin bahçesindeki römorku çalan 2 kişi, jandarma tarafından yakalanarak gözaltına alındı. 40 bin TL değerindeki römork ise sahibine teslim edildi.

Korkuteli ilçesinde yaşayan A.İ.Ö. isimli vatandaşın evinin bahçesinde bulunan 40 bin TL değerindeki römorkun çalındığını ihbar etmesi üzerine Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ve JASAT timleri, yaptıkları çalışmada römorku A.M. ve F.C. isimli şüphelilerin çaldığını tespit etti. Jandarma tarafından yakalanan şüpheliler gözaltına alınırken, römork ise sahibine teslim edildi.