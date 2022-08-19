Antalya’nın Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hasan Ekinci ve esnafların destekleri ile vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Antalya’nın Korkuteli Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi Başkanı Hasan Ekinci ve esnafların destekleri ile vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu.

Birliktelik, bolluk ve bereketin simgesi olan aşure günü çerçevesinde İslam coğrafyasının tümünde olduğu gibi Korkuteli’de de aşure etkinlikleri sürüyor. Hasan Ekinci ve esnaflarında destekleri ile vatandaşa aşure ikramında bulunuldu. Ekinci, tarafından ikram edilen aşure etkinliğine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

“Sanayi Benim Ailem"

Birliğin, beraberliğin, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu, aşureyi hep beraber kaynatıp hep beraber yemenin tadının ne kadar farklı olduğunu söyleyen Hasan Ekinci, “Muharrem ayı Korkuteli’mize, sanayi esnafına, Türkiye’mize ve tüm İslam Alemi’ne hayırlar, bereketler getirsin. Esnaflarımız da destekleri ile aşure etkinliği düzenledik. Bu mübarek ayda da ailecek aşuremizi kaynatıp, paylaştık. Allah seneye de yapmak nasip etsin” dedi.

Aşure etkinliğine Korkuteli Belediye başkanı Ömer Niyazi İşlek, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, ilçedeki siyasi ilçe başkanları ve yöneticileri, oda başkanları ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.