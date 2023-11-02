Antalya’nın Korkuteli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya İl Jandarma Komutanlığı Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda Korkuteli ilçesinde çeşitli suçlardan hakkında 16 yıl 4 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edilen firari yakalandı.

Yakalanan şahıs hakkında adli işlemlere başlanıldı.