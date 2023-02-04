Antalya (İha) Korkuteli Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Musa Fikri Büyükçetin 5’inci kez kazandı. Yaklaşık 19 bin kayıtlı üyesi bulunan Korkuteli Ziraat Odasına bağlı 59 delegeden 42’sinin oyunu alan Mevcut Başkan Musa Fikri Büyükçetin tekrar başkan seçilirken, diğer adaylardan Ömer Yıldırım ve Metin Tav ortak başkanlık 17 oy aldı.

Antalya (İha) Korkuteli Ziraat Odası Başkanlığı seçimlerinde mevcut başkan Musa Fikri Büyükçetin 5’inci kez kazandı. Yaklaşık 19 bin kayıtlı üyesi bulunan Korkuteli Ziraat Odasına bağlı 59 delegeden 42’sinin oyunu alan Mevcut Başkan Musa Fikri Büyükçetin tekrar başkan seçilirken, diğer adaylardan Ömer Yıldırım ve Metin Tav ortak başkanlık 17 oy aldı.

Musa Fikri Büyükçetin yönetiminde Korkuteli Ziraat Odası Meclisi şu isimlerden oluştu: " Musa Fikri Büyükçetin, Mehmet Özkan, Soner Akkanat, Hasan Ali Ayekin, İlhan Tolaman, Bayram Akar, Zeki Kurt".

Seçimlerin ardından teşekkür konuşması yapan Ziraat Odası Başkanı Musa Fikri Büyükçetin, “Beşinci kez seçim kazandığımız için çok mutluyuz. Ziraat odası seçimlerimiz odamıza ve çiftçilerimize hayırlı olsun. Buraya kadar gelip bizleri destekleyen kongremize misafir olan tüm katılımcılarımıza ayrıca tek tek teşekkür ediyorum” dedi.