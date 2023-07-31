Antalya İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen “Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi” çerçevesinde Korkuteli’ne Bahçeyaka, Yeşiloba Göleti ve baraj gölüne toplam 83 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı.

Konuyla alakalı açıklamada bulunan Korkuteli Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Selda Sert, “Çalışmalarımız devam ediyor. Bu yıl da proje kapsamında Bakanlığımıza bağlı Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce yürütülen ’Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi’ kapsamında Korkuteli’ne Bahçeyaka, Yeşiloba göleti ve Baraj gölüne toplam 83 bin sazan balığı yavrusu bırakıldı. Umarız popülasyon belli bir noktaya gelene kadar balıkların sayısını azaltacak olumsuz bir durum olmaz” dedi.

Sert, göletlere bırakılan yavruların mutlak suretle korunarak, en az bir kez üremelerine imkan tanınmasını, amatör balıkçıların balıklara sahip çıkarak av yasaklarına uymalarını beklediklerini de sözlerine ekledi.