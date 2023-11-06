Antalya İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı Korkuteli Devlet Hastanesine ataması yapılan 3 yeni uzman doktor görevlerine başladı.

Çocuk doktoru Uzm. Dr. Şehriban Yeşiloğlu, enfeksiyon doktoru Uzm. Dr. Pınar Çayıröz ve ortopedi doktoru Op. Dr. Kazım Taşar poliklinik hizmetlerine başladı.

Korkuteli Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Nihat Ateş, 3 yeni doktorun ataması ile birlikte hastanenin kadrosunun arttığını söyleyerek," İlçe halkına en üst seviyede hizmet vermeye devam ediyoruz. Devlet hastanesi olarak sağlıkta kaliteyi artırmak ve vatandaşlara bu konuda gerekli hizmeti vermek gayreti içerisindeyiz. En iyi sağlık sonuçlarına ulaşmak amacıyla ihtiyacı olan herkese hasta ile çalışan güvenliği ve memnuniyetinden ödün vermeden yeterli kaynaklara sahip tesislerde, iyi eğitilmiş uzmanlar ve sağlık personeli tarafından doğru uygulamalarla, doğru zamanda eşit hizmetin sağlanmasını amaçlıyoruz" dedi.