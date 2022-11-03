Ak Parti Korkuteli İlçe Başkanı Kemal Sancaktar yolun yıllardır tartışmalara sebep olduğunu belirterek " Amacımız önümüzdeki en kısa süre içerisinde Bucak- Korkuteli Yolunu bitirerek Korkuteli’nin gündeminden konuyu çıkarmaktır. Burası hızla Yelten kavşağına bağlanacak ve hizmete açılacak" dedi.

Korkuteli-Bucak arasındaki 50 kilometrelik duble yol inşaatında çalışma devam ediyor. Ak Parti İlçe Başkanı Kemal Sancaktar ve yönetim kurulu üyeleri Korkuteli –Bucak yol çalışmasını yerinde incelediler. Sancaktar, firma yetkililerinin yolu 2023 yılı sonunda yolu yaparak teslim edeceklerini söyledi.

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

Erkek arkadaşının evinde ölü bulunan genç kadının şüpheli ölümüyle ilgili yeni gelişme

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.