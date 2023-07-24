Antalya Büyükşehir Belediyesi, alt yapı çalışmaları tamamlanan Korkuteli Akyar Mahallesi grup yolunda asfaltlama çalışmalarına başladı. Trafik olarak yoğun bir bölgede olan yolda yapılan asfalt çalışması memnuniyet oluşturdu

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, zamanla deforme olan Korkuteli ilçesindeki 7 kilometrelik Akyar Mahallesi grup yolunun kış aylarında alt yapısını yeniledi. Toprak seviyesinin altında olan yol 1.5 metre yükseltildi. Kış aylarında stabilize çalışması bitirilen yolda asfaltlama çalışması yapılıyor.

Yolun alt yapısı güçlendirildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin yol ağındaki en geniş yollardan biri olan Korkuteli Akyar Mahallesi grup yolundaki çalışmaları yerinde izleyen Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Sorumlusu İsa Akdemir, muhtarlardan ve halktan gelen talepten hareketle Başkan Muhittin Böcek’in yolun yenilenmesi talimatı verdiğini söyledi. Yoğun kullanılan yolun standartlarını yükselttiklerini söyleyen Akdemir, “Yol çalışmalarında insanlarımız sabırsızlanıyor. Alt yapıyı sağlam yapmazsanız üst yapı hemen bozulur. Ondan dolayı önce alt yapısını sağlam yapmak suretiyle bitirdik. Şimdi de asfaltını yapıyoruz. Korkuteli’ne ve Antalya’mıza bu yolun hayırlı olmasını diliyorum” dedi