Edirne’de kuraklık nedeniyle çiftçiler buğday ekimi yapamazken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri kuraklığın korkutan boyutunu gözler önüne serdi.

Edirne’de kuraklık nedeniyle çiftçiler buğday ekimi yapamazken, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün verileri kuraklığın korkutan boyutunu gözler önüne serdi.

Edirne’de aylardır süren kuraklık nedeniyle çiftçiler ekim yapamaz hale geldi. Buğday üreticisinin uykularını kaçıran kuraklık, tarlada ekili olan kanolayı da olumsuz etkiledi. Edirne çiftçisinin ’sarı altın çiçeği’ olarak adlandırdığı ayçiçeğine alternatif olarak gösterilen kanola, yağmur yağmaması nedeniyle boy vermedi. Kanola üreticileri, hasat yapamadan tarlalarını bozup yağış olursa buğday ekmeye hazırlanıyor.

Veriler ürkütücü boyutu gözler önüne serdi

Edirne’de yaşanan kuraklığın ürkütücü boyutunu Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sitesinden derlenen bilgiler gözler önüne serdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün “İllere Ait Mevsim Normalleri” raporundan derlenen bilgiye göre, Edirne’nin ekim ayında aylık toplam yağış miktarı ortalamasının 66,4 mm olduğu görüldü. Edirne’ye 1–28 Ekim tarihleri arasında ise sadece 6 mm yağış düştü. Edirne’ye bu ay düşen yağışın ortalamanın çok altında olduğu görüldü.

“Yıllardır çiftçilik yapıyorum, ilk kez böyle kuraklık gördüm”

Edirneli çiftçi Secaattin Uyur, “Çok kurak bir yıl geçiriyoruz. Kuraklıktan dolayı kanolalar çıkmadı. Çiftçilerimiz kuruya yer hazırlıyor. Fakat gözyaşı kadar yağmur yok. Zor bir sezon bizi bekliyor” dedi.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, yağmur yağmaması nedeniyle kanolaların çıkmadığını söyledi. Ekim ayı bitmesine rağmen buğday üreticisinin halen ekim yapmadığını, ay sonunu ve yağmur beklediğini anlatan Arabacı, “Yağışların olmaması çiftçiler açısından iyi olmadı” dedi.

Yıllardır çiftçilik yapan Ahmet Yıldırım da, böyle bir kuraklıkla ilk kez karşı karşıya kaldığını söyledi. Şu an çok riskli bir sürecin içinde olduklarını anlatan Yıldırım, “Çiftçi ekim yapmıyor, yağış bekliyor. Yağış olmasa da kuruya ekim yapılacak. İnşallah yağış olur” dedi.