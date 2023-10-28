Muğla’nın Ula ilçesi Gökova Mahallesi giriş kavşağında iki aracın karıştığı kazada ağır yaralanan Hacer Demir isimli kadın Muğla Eğitim Araştırma Hastanesinde yapılan yoğun müdahaleye rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirerek ölü sayısı 5’e yükseldi.

Kaza, Gökova - Köyceğiz karayolu üzerinde meydana geldi. Köyceğiz istikametinden Gökova istikametine seyir halinde olan A.Ö. yönetimindeki 61 TS 631 plakalı ticari araç Akyaka Mahallesinden Gökova Mahallesindeki halk pazarına gelen Hörü Pekmezci yönetimindeki 48 AS 930 plakalı otomobil çarpıştı.

Hörü Pekmezci’nin yanında bulunan komşuları le Gökova Mahallesinde kurulan halk pazarına geldiği öğrenildi. Kazada iki aracın çarpışması sonrası çarpmanın etkisi ile otomobil yol kenarındaki tarlaya uçtu. Kazada otomobil sürücüsü Hörü Pekmezci, Gönül Akdeniz, Alp Akdeniz ve Hatice Geriz olay yerinde yaşamını yitirdi.

Kazada ağır yaralanan Hacer Demir isimli kadın Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Demir’in hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirdiği açıklandı. Kazada yaşamını yitirenlerin sayısı da 5’e yükseldi.