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Olay, Gaziantep’in Şehitkamil ilçesine bağlı Karacaoğlan Mahallesi 33 nolu cadde üzerinde bulunan Samiye Teymur Emine Ulusoy İlkokulunda meydana geldi. 8 yaşındaki Kadir Duman oynadığı sırada başını korkuluk demirlerinin arasına sıkıştırdı. çocuğun sıkıştığını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, çocuğun zarar görmemesi ve korkmaması için önlem aldı. Ardından da demir parmaklıkları keserek, çocuğu kurtardı.

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