Kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde Alman yazar Bertolt Brecht’in yazdığı III. Reich’in Korku ve Sefaleti isimli oyun Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde izleyiciyle buluştu

Nazi zulmünü anlatan Bertolt Brecht’in yazdığı III. Reich’in Korku ve Sefalet adlı oyun izleyiciler yoğun ilgi gösterdi. Gazi Mustafa Kemal Atatürk Kültür Merkezinde sergilenen iki perdelik oyunun sonunda salonu dolduran izleyiciler oyuncuları ve emek veren herkesi dakikalarca ayakta alkışladı.

III. Reich’in Korku ve Sefaleti, Alman yazar Bertolt Brecht’in 1935 ile 1943 yılları arasında, sürgünde iken yazdığı bir oyun. Oyunda, Nazi Dönemi’nde yaşayan Alman halkının gündelik hayatından 24 saatlik bir özet anlatılıyor. Farklı toplumsal sınıflardan insanların, en çok korku ve sefalet üreten bir yönetim altındaki tipik davranışlarına vurgu yapılan oyunda, bir perçemle bir bıyığın Hitler’i anlatması gibi, Brecht de parça parça anlarla korkuyu ve sefaleti izleyicinin anlamasını sağlıyor.