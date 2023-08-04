Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanlığı tarafından düzenlenen toplantıya katılan İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, kentte yapılan sağlık çalışmalarını anlatarak, konsey üyelerinin sorularını yanıtladı.

Afyonkarahisar Kent Konseyi Başkanlığı haftalığın düzenlediği olağan toplantılar devam ediyor. İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz bu hafta düzenlenen toplantıya konuşmacı olarak katıldı. Sohbet ortamında yapılan toplantıda kentteki sağlık uygulamaları, sağlık yatırımları, hastanelerin, sağlık alanında yaşanan sorunlar gibi konuları üzerinde konuşulup değerlendirme ve istişare yapıldı. Sağlık Müdürü Korkmaz’a Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Uyan eşlik etti.