Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz saha ziyaretleri çerçevesinde Emirdağ Devlet Hastanesi ve Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi Acil Servislerini denetleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Sadece mesai saatleri içinde değil akşam saatlerinde de kurumları ziyaret eden Korkmaz, Emirdağ Devlet Hastanesi ve Dr. Halil İbrahim Özsoy Bolvadin Devlet Hastanesi ziyaret etti. Hastanelerin acil servislerindeki uygulamaları, birimlerin çalışmalarını ve genel durumunu inceleyip personelden bilgi alan İl Sağlık Müdürü Korkmaz, acil dışındaki birimleri de ziyaret ederek değerlendirmelerde bulundu. Personelin istek ve önerilerine de kulak veren Korkmaz’a, ziyareti esnasında, Destek Hizmetleri Başkanı Ahmet Uyan eşlik etti.