Çarşamba Belediyesi, İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde, sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Ahmet Yenilmez’in "İstiklal Şairi" Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı’nı anlattığı tek kişilik oyunu "Korkma"yı, Çaşambalılarla buluşturuyor.

İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde ‘Korkma’ isimli tiyatro oyunu Çarşamba’da sahnelenecek. Sevilen oyuncu Ahmet Yenilmez’in yazdığı ve oynadığı tek kişilik oyun; Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı’nı anlatıyor. Yetişkin oyunu türündeki oyun 12 Mart Pazar günü saat 19.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezi’nde ücretsiz olarak sahnelenecek.

‘Korkma’ isimli tiyatro oyununda 12 yaş sınırı bulunuyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, “12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde, İstiklal Şairimiz Mehmet Akif Ersoy’u ilçemizde anacağız. ’Korkma’ diyerek başlayan bir marşa sahip olan bir milletin nasıl olur da korkmasını beklersiniz. Mehmet Akif Ersoy, Türk milletinin direncini, korkusuzluğunu, cesaretini yıllar önce dizelere dökmüştü. Biz de 12 Mart İstiklal Marşı’nın kabulünün yıl dönümünde İstiklal Şairimiz, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy’u saygı, sevgi ve hürmetle yad edeceğiz. Sevilen oyuncu Ahmet Yenilmez’in ’İstiklal Şairi’ Mehmet Akif Ersoy’un hayatından kesitleri ve Çanakkale Destanı’nı anlattığı tek kişilik oyunu ‘Korkma’yı tüm hemşehrilerimiz 12 Mart Pazar akşamı saat 19.30’da Cemil Şensoy Kültür Merkezimizde ücretsiz olarak izleyebilirler. Tüm hemşehrilerimizi bekleriz” diye konuştu.