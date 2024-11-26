Korikos Kalesi gökkuşağı ile altın renge büründü

Hüseyin Yıldız

MERSİN (İHA) - Mersin'deki Korikos Antik Kenti içerisindeki dışkale ve karakale olarak da bilinen Korikos Kalesi üzerinde oluşan gökkuşağı eşsiz bir manzara oluşturdu.

Erdemli ilçesinde Kızkalesi'nde bulunan 2 bin 200 yıllık geçmişe sahip antik Korikos'un simgesi deniz içerisindeki Kız Kalesi'ne karşıdan bakan sahildeki kale üzerinde yağmur sonrası gökkuşağı oluştu. Bir ucu Akdeniz'in ufkundan başlayan gökkuşağı yarım daire çizip kaleyi içine alarak kuzeydeki yamaca kadar uzandı. Tam da bu anda güneş ışığının da vurmasıyla tarihi Korikos Antik Kenti'ne adını veren Korikos Kalesi altın bir renge büründü.

Doğa olayı eşsiz bir manzara sundu.