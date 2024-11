Erzurum Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan Korgeneral Zekai Aksakallı Caddesi yoğun ilgiyle açıldı.

Terörle mücadele ve darbe teşebbüsünde gösterdiği üstün cesaretle düşmanı bozguna uğratan Erzurum’un medarı iftiharı Korgeneral Zekai Aksakallı’nın katılımıyla gerçekleştirilen açılışta vatandaşlar törene akın etti.

Saygı duruşu ve akabinde okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda konuşma yapan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Zafer Aynalı, yolun teknik bilgileri ve ulaşım aksındaki önemini anlattı.

Korgeneral Zekai Aksakallı, da “Erzurum Büyükşehir Belediyemizin şehrimize kazandırdığı ve bu şehirde doğup büyüyen bu şehrin bir evladı olarak adımıza tevdi edilen bu güzel eserin açılış töreninde aranızda bulunmaktan büyük bir mutluluk ve gurur duyuyorum. Bu vesileyle, caddeye ismimizi verme nezaketi gösterdikleri için, belediye başkanım şahsında emeği geçenlere ve siz hemşerilerime sonsuz şükranlarımı arz ediyorum” dedi.

“Tarih boyunca bu memleketimizin insanları, dadaşlar bağımsızlıkları için, istiklalleri için her türlü bedeli ödeyerek kahramanca mücadele etmiştir” diyen Zekai Aksakallı Paşa, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde Milli mücadelenin temelinin atıldığı Erzurum Kongresinde tüm dünyaya haykırılan ‘Vatan bir bütündür, parçalanamaz’ şiarı, son nefesimize kadar yolumuzu aydınlatan rehber olacaktır. Türkiye Cumhuriyetinin temelinin atıldığı Erzurum Kongresi’nde şekillenen milli ruhu aynı inançla korumalıyız. Ülkemizi bölmek ve parçalamak isteyen haçlı Siyonist ittifakın hain emelleri ve faaliyetleri devam etmektedir.

Şanla şerefle dolu tarihimizde gördüğümüz en alçak, en sinsi, en kalleş saldırı olan 15 Temmuz darbe girişimi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletimizin kahramanca direnişi ile bertaraf edilmiş ve hainlerin sinsi emelleri kursaklarında kalmıştır. Eğer darbe başarılı olsaydı kukla bir yönetimle ülkemiz parçalanma sürecine girecekti.”

Korgeneral Aksakallı birlik ve beraberlik mesajı verdi

Korgeneral Zekai Aksakallı, “Bu tarihi süreçte, her ahval ve şartta vatanımıza ve milletimize hizmet için yemin etmiş kahraman ordumuzun bir komutanı olarak üstümüze düşen vazifeyi hakkıyla yerine getirme gayreti içinde olduk” diye konuştu. Aksakallı, konuşmasına şöyle devam etti: “Milli iradeye, ülkenin bütünlüğüne ve bağımsızlığına kasteden FETÖ ve onun arkasındaki emperyalist güçlere karşı yazılan destanda bir paya ve payeye sahip olmak bizim için şereflerin en anlamlısı ve iftiharların en büyüğüdür. Bu vesile ile Cenabı hakkın yardımı ve şanlı milletimizin şehadete koşan cesareti sayesinde akamete uğratılan darbe girişimi sırasında şehadet şerbetini içen 251 kahramanımıza rabbimden rahmet, yakınlarına ve milletimize tekrar başsağlığı diliyorum. Darbenin başarıya ulaşmasında çok kritik öneme sahip olan Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirip hedeflerine ulaşmaya çalışan sözde Fetöcü generali, şehadeti göze alarak öldüren kıymetli silah arkadaşım, koruma astsubayım Ömer Halisdemir’i de rahmet ve minnetle yâd ediyorum. Vatan ve millet hizmetine vakfettiğimiz ömrümüzün her anında temel önceliğimiz vatanın bölünmez bütünlüğü, milletin hür ve özgür olarak kıyamete kadar var olma ülküsü olmuştur. Küresel vahşetin dünyanın birçok köşesinde alçakça bir soykırıma dönüştüğü günümüzde, devletimizi ilelebet payidar kılmayı milli bir yemin olarak tüm cihana haykırmak istiyorsak, içerde birlik ve beraberliğimizi tesis etmek ve devam ettirmek mecburiyetindeyiz. Kıymetli hemşirelerim, vatan hizmetinde kazanılan her başarı, başarıya vesile olan için en büyük ödüldür. Allah’ın rızası, milletin takdiri ve duası, ödüllerin en ulaşılmaz en yücesidir. Ülkemizin bekasına kasteden dahili ve harici düşmanlara Yüce Mevla’m fırsat vermesin. Fani adımızın yaşatılacağı bu caddeye ismimizi vererek onurlandıran, şehrimizin çehresini değiştiren yüzlerce vizyon projeyi gerçekleştiren Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen beyefendiye, bu karara vesile olan belediye meclis üyelerine tekrar en kalbi teşekkürlerimi sunuyorum.”

Başkan Sekmen: “Vefa dinimizin temelidir”

Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, “Zekai Paşa FETÖ iblisi tarafından gerçekleştirilen darbe teşebbüsünde Şehidimiz Ömer Halisdemir ile birlikte bir destan yazdı.

Devlet Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi’nin ferasetiyle birlikte milli mücadele ruhu yeniden ateşlendi. Erzurum’un yiğit evladı Zekai Paşa, darbe teşebbüsünün seyrini değiştiren komutandır. Rabbim aziz vatanımız için çarpışan tüm kahramanlarımızın ayağını taşa değdirmesin. Bizler de ‘Vefa dinimizin temelidir’ diyerek Zekai Paşa’mızın adını bu cadde ile yaşatma kararı aldık. Bu kıymetli projenin hayata geçmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma, sahada gece gündüz demeden çalışan kardeşlerimize ve bu süreçte her daim yanımızda olan değerli vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu. “Korgeneral Zekai Aksakallı Caddesi, yalnızca bir yol olmanın ötesinde, şehrimizin modern yüzünü temsil eden, sosyal hayatın canlanmasına katkı sağlayacak bir yaşam alanı olarak karşımıza çıkıyor. Şehircilik çalışmalarımızda, özellikle yol yapım ve altyapı projelerine büyük önem veriyoruz. Çünkü biz biliyoruz ki altyapısı sağlam olan bir şehir, vatandaşlarına sadece bugün değil, gelecekte de daha güvenli ve sorunsuz bir yaşam sağlar” diyen Başkan Sekmen, şunları kaydetti: “Bizler için her bir yol projesi, vatandaşlarımıza verdiğimiz bir sözün simgesidir. Şehirleşme, yalnızca beton yapılar inşa etmek değil; insanımıza, toplumumuza huzur ve rahatlık sunmaktır. Bu bilinçle, her projeyi planlarken vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını en ince ayrıntısına kadar göz önünde bulunduruyoruz. Altyapıdan üstyapıya, bakım ve onarımdan modernleşme projelerine kadar her aşamada titiz bir çalışma yürütüyoruz. Mevcut yollarımızı koruyup geliştirirken, yeni projelerle de şehir ulaşımını daha güvenli, düzenli ve rahat hale getiriyoruz. Geleceğe yönelik projelerimizde, sadece bugünü değil, yarını da gözeten bir planlama anlayışını benimsiyoruz. Bu anlayışla, Peygamber Efendimizin ‘İşlerin en hayırlısı, insanlara en faydalı olanıdır’ hadisinden yola çıkarak, her bir projemizde hemşehrilerimizi düşünerek hareket ediyoruz. Çünkü bizler, inşa ettiğimiz her yol, her altyapı projesi ile insanlarımızın hayatına dokunmanın, onların hayatlarını kolaylaştırmanın ve şehirlerimizi daha yaşanabilir kılmanın peşindeyiz. Bu düşünceyle, Rabbimizin Bakara Suresi 286. Ayet’te de buyurduğu gibi: ‘Allah hiçbir kimseye gücünün yeteceğinden başkasını yüklemez’ bizler de bu görevi üstlenirken elimizdeki imkânları en verimli şekilde kullanarak hemşehrilerimize hizmet etmenin sorumluluğunu taşıyoruz. Biliyoruz ki bizlere tevdi edilen bu görev, şehrimizin geleceğini inşa etmek için bir vesile, halkımıza daha iyi hizmet sunmak için bir fırsattır. Bu sorumluluğun bilinciyle hareket ediyor, daha yaşanabilir, daha modern bir kent oluşturmak için var gücümüzle çalışıyoruz.”

Konuşmaların ardından dualar eşliğinde Korgeneral Zekai Aksakallı Caddesi’nin açılışı yapıldı.