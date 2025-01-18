Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. aşamasında yapılan çalışmalarda güzergah düzenlemesine gidildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile birlikte yürüttüğü Kocaeli Kuzey Hafif Raylı Sistem Hattı’nın 1. aşamasında 26,85 kilometrelik raylı sistem hattı ve 18 istasyon yapılması için çalışmalar sürüyor. Proje kapsamında çalışmaların devam ettiği Seka Devlet Hastanesi mevkiindeki Körfezray Metro Projesi kapsamında yapılacak istasyon çalışmaları için güzergah düzenlemesine gidildi. Körfezray çalışması kapsamında vatandaşlar tarafından kullanılan İzmit Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden (Sekapark sahil yolu) hastaneye erişimi sağlayan Hastane Yolu Köprüsü trafiğe kapatıldı. Yapılan değişiklikler kapsamında Okullar Bölgesi ve hastaneye ulaşım için geçici güzergahlar belirlendi.

Okullar bölgesine ulaşım

İzmit yönünden D-100 Karayolu’nu kullanan vatandaşlar Mevlana Köprüsü’nden dönüş yaparak Ulaşım Dairesi Başkanlığı önündeki yola bağlanıp, İstanbul yönünden gelen vatandaşlar da D-100 Karayolu’ndan Ulaşım Dairesi Başkanlığı’nın önündeki yolu kullanarak Okullar Bölgesi’ne ulaşabilecek. Salim Dervişoğlu Caddesi (Sekapark sahil yolu) üzerinden gelen vatandaşlar ise Maide Kavşağı üzerinden Mevlana Köprüsü’nü kullanarak Karayolu Sokak veya Ulaşım Dairesi Başkanlığı önündeki yolu kullanarak okullar bölgesine ulaşabilecek. Salim Dervişoğlu Caddesi üzerinden gelen vatandaşlar, Mevlana Köprüsü’nden D-100 Karayolu’na çıkıp Hastane Yolu Sokak’ı kullanarak hastaneye ulaşabilecek. Diğer erişim yönlerinden gelenler için bir değişiklik olmadığı belirtildi.