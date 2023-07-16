Körfez’de 15 Temmuz’un 7. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen programa çok sayıda vatandaş katıldı.

15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleştirilen program, Körfez Belediyesi Mehteran Takımı’nın gösterisi ile başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimini anlatan video gösterimi sonrasında şair ve yazar Serdar Tuncer sahne aldı. Şiir ve ezgileri ile vatandaşlarla seslenen Tuncer’in 15 Temmuz’la ilgili yaptığı konuşma da büyük alkış aldı.

"Şanlı direnişin yıl dönümünde bir aradayız"

Meydanda bulunan vatandaşlara seslenen Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Bugün birliğimizi parçalamak, milletimize diz çöktürmek, vatanımıza el koymak, maddi ve manevi zenginliğimizi tarumar etmek ve ülkemizi sömürgeleştirmek isteyenlere karşı kazanılmış şanlı direnişin yıl dönümünde bir aradayız. İslam’a bin yıldır hizmetkarlık yapan bu asil milleti, alçak darbe teşebbüsüne karşı korumuş olmasından dolayı yüce Allah’a binlerce kere hamd ediyorum. Son yüzyılın en büyük ihanetine maruz kalmış bir milletin evlatları olarak, hamdolsun yine birlik içinde buradayız ve dimdik ayaktayız” diyen Söğüt, “Tabi bu birliği korumak kolay olmadı. Ağır bedelleri oldu. Ülkemizin ve milletimizin kaderine zorla el koymak isteyenlere karşı, gönüllüce bir direniş gelişti. Ve zafer yine inananların oldu" dedi.

"252 şehidimiz var, binlerce gazimiz var"

Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar ise "7 yıl önce milletimizin bekasına sahip çıkmak adına sokağa çıktığımız bir geceyi yaşadık. O kutlu gecede hayatını kaybeden 252 şehidimiz var, binlerce gazimiz var. Onlara da sağlıklı bir ömür diliyorum. Tabii bizim 15 Temmuz’dan çıkaracağımız dersler de var. Milli iradenin her şeyin üzerinde olduğu ve devlet yönetimine milli iradenin egemen olması gerektiğini bir kez daha anladık" diye konuştu.

Başkan Şener Söğüt ve Körfez Kaymakamı Uğur Kalkar’ın konuşmasının ardından Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu.