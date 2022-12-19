Mersin’de yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Finalleri’ne katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Zeynep Tunçel, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mersin’de yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Finalleri’ne katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Zeynep Tunçel, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Mersin’de 16-18 Aralık tarihlerinde yapılan Türkiye Yüzme Federasyonu 12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Finalleri’ne antrenörü Samet Işık nezaretinde katılan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği sporcusu Zeynep Tunçel, gümüş madalya kazandı. Tunçel "Bize spor yapabilmemiz için her türlü imkanı sağlayan ve bizi her zaman destekleyen Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e çok teşekkür ediyorum. İnanıyorum ki benim ve arkadaşlarımın başarılı artarak devam edecek" dedi.