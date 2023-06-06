Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 10 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Bölge Finalinde 6 sporcuyla 10 madalya aldı.

Gebze’de yapılan 10 Yaş Yüzme Ulusal Gelişim Projesi Bölge Finaline 6 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü 10 madalya ile döndü. 8 ilden 349 sporcunun katıldığı yüzme yarışlarında kız takımı 4x50 metre karışık bayrak yarışında ise takım olarak bölge dördüncüsü olarak önemli bir başarı elde etti.

Kulüp yetkilileri, Belediye Başkanı Şener Söğüt’e desteklerinden dolayı teşekkür ederek, "Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e ve kulüp yöneticilerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bu başarılar ekip ruhu ve dayanışmasıyla ortaya çıkıyor. Kocaeli’de Körfez ilçemiz gerçekten sporun ve sporcunun şehri oluyor. Başarılarımız artarak devam edecektir" dedi.