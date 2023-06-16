Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Kadın Takımı, katıldıkları Türkiye şampiyonasında birinci oldu. Körfezli Ragbici kadınlar, böylece son iki ayda katıldıkları iki şampiyonlukta birinci olmayı başardı.

1-5 Haziran tarihlerinde Kastamonu’da düzenlenen 2023 Anadolu Yıldızlar Ligi Ragbi Kadınlar Türkiye Şampiyonası’na katılarak kıyasıya mücadele eden Körfezli Ragbici kadınlar, finalde Kastamonuspor Ragbi Takımını 15-14 yenerek şampiyon oldu. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Ragbi Kadın Takımı, lig boyunca rakiplerine sadece yarı final ve final maçında sayı verdi. Körfezli Ragbici kadınlar, son iki ayda katıldıkları iki şampiyonlukta birinci olmayı başardı. Diğer taraftan hem U18’de, hem de Anadolu Yıldızlar Ligi Türkiye Birinciliği’nde namağlup şampiyon olmalarının yanı sıra Körfez Gençlerbirliği sporcularından; Tuğbanur Yavuz, Ceyda Güven, Hilal Karagöz ve Sedanur Alagöz 7’li Ragbi U18 Milli Takım kampına davet edildi.