Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Leylanur Yıldırım Türkiye Karate Şampiyonası’nda büyük başarı elde ederek 32 kiloda üçüncü oldu.

10-11 Haziran tarihlerinde Kırşehir’de düzenlenen Küçükler ve Yıldızlar Kız-Erkek Türkiye Karate Şampiyonası’nda bir başarıda Kocaeli’den geldi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecisi Leylanur Yıldırım, zorlu rakiplerini yenerek 32 kiloda Türkiye üçüncüsü oldu. "Leylanur başarılarına yeni birisini daha ekledi" diyen antrenör Şaban Ağaya, "Leylanur, zorlu rakiplerini çekişmeli geçen müsabakalarla yenerek üçüncü oldu. Daha önce Türkiye çapında derece ve madalyaları olan sporcumuzun başarıları bundan sonra da devam edeceğine inanıyoruz. Leylanur gibi Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübümüzün sporcularının sayısı gün geçtikçe artıyor ve alınan başarılar da çoğalıyor. Her zaman yanımızda olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e çok teşekkür ediyoruz. Ondan aldığımız moral gücü ve destek ile sporcularımız gittikleri her turnuva ve şampiyonadan madalyalarla dönüyor. Leylanur Yıldırım onlardan birisi. Sporcumuz gelecek vadediyor ve hedefimizi milli takım olarak yüksek tutuyoruz. Spor ve sporcu anlamında Körfez ilçemiz ilerleyen zamanda adından sıkça söz ettirmeye devam edecek" dedi.