İller Arası Karate Ligi’nin 1. etap müsabakaları İzmit’te gerçekleştirildi. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 58 kulüp arasında sporcularının kazandığı madalyalarla genel klasman sıralamasında üçüncü oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen müsabakaya 10 ilden 58 kulüp ve 941 sporcu katıldı. 1. etap karşılaşmasına 15 sporcu ile katılan eden Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate Takımı 4 birincilik, 3 ikincilik ve 1 üçüncülükle toplamda 8 madalya ile birçok takımı geride bırakarak genel klasman üçüncüsü olmayı başardı.