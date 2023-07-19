2023 Türkiye Karate Şampiyonası’nda derece yaparak madalya kürsüsüne çıkan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları Milli Takıma davet edildi.
2023 Türkiye Karate Şampiyonası’nda derece yaparak madalya kürsüsüne çıkan Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları İbrahim Halil Tüken, Kübra Kılınç ve Kağan Berk Bektaş Milli Takıma davet edildi. Davet alan karateciler, 28-30 Temmuz tarihlerinde İstanbul’da yapılacak Uluslararası The Marmara Cup Karate Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil edecek.