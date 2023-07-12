Körfez Belediyesi Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü karatecileri, bin 200 sporcunun katıldığı Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’ndan madalyalarla döndü.

Türkiye Karate Federasyonu tarafından düzenlenen Uluslararası Çanakkale Open Karate Turnuvası’na Körfez’den 20 sporcu katıldı. Turnuvada Körfezli karateciler 5 madalya alırken, 10 sporcu da derecelendirmeye girdi. Bin 200 sporcunun katıldığı karate turnuvasında Körfezli 2 sporcu final, 8 sporcu da üçüncülük maçına çıktı. Karşılaşmalar sonunda 40 kiloda Hilmi Metehan Toker ikinci, 50 kiloda Ali Taha Demiröz ikinci, 34 kiloda Kübra Kılınç üçüncü, 30 kiloda Kağan Berk Bektaş ve Öykü Ece Bozukluhan üçüncü oldu. Diğer dört sporcuda dördüncü oldu. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü Karate antrenörü Şaban Ağaya “Tecrübeli ve tecrübesiz olmak üzere toplam 20 sporcuyla turnuvaya katıldık. Sporcularımız takım ve bireysel olarak mücadele vererek genel klasmanda sıralamaya girmek için büyük mücadele verdi Müsabaka tecrübesi olan sporcularımızın yanı sıra ilk defa tatamiye çıkardığımız altyapıdan gelen sporcularımızda bu turnuvada şans buldu. İlk defa turnuvaya katılan sporcularımız beklentimizi karşıladı. Sporcularımız, 5 madalya ve 10 sıralama derecesi alarak büyük başarıya imza attı. Bizi ve sporcularımızı her zaman destekleyerek yanımızda olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt’e teşekkür ediyoruz. Başkanımızın ve ekibinin destekleri ile biz de geleceğin karatecilerini ve diğer branşlarda çocuklarımızı spora kazandırıyoruz” dedi