Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün genç taekwondocusu Hamza Uzun, Estonya’da düzenlenecek olan Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında milli takım adına dövüşecek.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübünün başarılı genç taekwondocusu Hamza Uzun, 12-14 Nisan 2025 tarihlerinde Estonya’da düzenlenecek Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonasında gençler 78 kg’da milli takımımız adına tatamiye çıkacak. Körfez Gençlerbirliği taekwondo antrenörü Melih Yeni, Avrupa şampiyonasında boy gösterecek sporcuları hakkında, "Hamza Uzun daha önce Türkiye Gençler Şampiyonluğu, uluslararası alanda şampiyonluğu ve Balkan üçüncülüğü elde etmişti. Şimdi de yine Türkiye şampiyonu olarak milli takıma katıldı. 12-14 Nisan’da Estonya’da yapılacak Avrupa Kulüpler Taekwondo Şampiyonası’nda Milli Takımımızda yer alacak. Milli davet alan sporcumuz gençler 78 kilo kategorisinde ülkemizi ve kulübümüzü temsil edecek. Sporcumuz buradaki maçlarını da başarıyla atlatıp iyi bir dereceyle Ekim ayında İsviçre’de yapılacak Avrupa Şampiyonasına göndermek istiyoruz. Hamza’ya güveniyoruz. Özveriyle çalışıyor. Başarıyla döneceğine inanıyoruz. Sporcumuz Hamza Uzun ve milli takımımıza başarılar diler, madalyalarla döneceklerine yürekten inanıyoruz" dedi.

"Hocalarım bana hep inandı"

Körfez’in milli sporcusu Hamza Uzun ise "Hocam bana hep inandı. Koyduğumuz hedefleri tek tek gerçekleştiriyoruz. Bana ve diğer sporcu arkadaşlarımıza her zaman maddi ve manevi olarak destek olan Körfez Belediye Başkanımız Şener Söğüt’e ve diğer kulüp yöneticilerimize de ayrıca çok teşekkür ediyorum. Onların destekleri Körfez halkının duaları ile maçlara çıktığımı her zaman hissediyorum. Bende bu desteklere başarılarımı uluslararası arenada devam ettirerek karşılık vermek istiyorum" diyerek duygu ve düşüncelerini ifade etti.