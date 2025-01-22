Ankara’da düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda milli takımı temsil eden Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Hamza Uzun, 78 kiloda Türkiye şampiyonu oldu.

Ankara’ da düzenlenen Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda milli takımı temsil eden Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcusu Hamza Uzun, Ankara’da düzenlenen ve 2 bin 914 sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Taekwondo Şampiyonası’nda 78 kiloda tüm maçlarını farkla kazanmayı başardı. Uzun, 78 kiloda Türkiye şampiyonu oldu. Uzun, elde ettiği bu başarısıyla Şubat ayında Antalya’da yapılacak olan Uluslararası Türkiye Açık Taekwondo Turnuvası ve Nisan ayında Arnavutluk’ta yapılacak olan Avrupa Kulüpler Taekwondo şampiyonasında milli takım adına yarışmaya hak kazandı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, giydiği milli forma ile Türkiye şampiyonu olan ve bu gururu Körfezlilere yaşatan Uzun’u tebrik etti.