Körfez Belediyesi, ilçedeki çiftçilere hibe sertifikalı buğday tohumu dağıtacağını duyurarak başvuru için tarih verdi.

“Destek Bizden, Üretim Sizden” projesi çerçevesinde çiftçilere destek sağlayan Körfez Belediyesi, hibe sertifikalı buğday tohumu dağıtacak. Körfez Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmada, projeden yararlanmak isteyen tüm Körfezli çiftçiler 30 Ekim, 2 Kasım tarihleri arasında saat 17.30’a kadar 2023 yılı Çiftçi Kayıt Sistemi belgesi ile müdürlüğe başvuru yapabilecek.