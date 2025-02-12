Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, Yıldızlar Kız-Erkek Serbest ve Grekoromen Güreş İl Seçmeleri’ni başarıyla geçerek Türkiye şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Kocaeli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Okul Sporları Yıldızlar Kız - Erkek Serbest ve Grekoromen Güreş İl Seçmeleri 11 Şubat Salı günü Kartepe Hergeleci İbrahim Spor Salonu’nda yapıldı. İl seçmelerine katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü güreşçileri serbest stilde Ali Rıza Şeker 85 kiloda birinci, Bahattin Çalışır 44 kiloda ikinci oldu. Sporcular, il seçmelerinde başarılı olarak kilolarında Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.