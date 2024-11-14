Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi (TKBL) 10. Hafta karşılaşmasında Aslan Yol Burhaniye Belediyespor, Ferhatoğlu Edremit Belediyesi Gürespor’u 16 Kasım Cumartesi günü 17.00’de Burhaniye Atatürk Kapalı Spor Salonu’nda ağırlayacak.

Kaan Artun ve teknik ekibi yönetiminde derbi maçının hazırlıklarını sürdüren Körfezin İncileri, bu sezon iç sahada oynadığı 4 maçın 4’ünü de kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Aslan Yol Burhaniye Belediyespor iç sahadaki galibiyet serisini, derbi maçında da sürdürerek taraftarlarını mutlu etmek istiyor.

Girişlerin ücretsiz olduğu karşılaşmaya sporseverlerin yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.