Körfez’de SEDAŞ tarafından Ağadere Caddesi ve çevresinde yapılacak olan enerji yatırımlarıyla ilgili esnaf bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Programa katılan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Körfez’in sadece bugününe değil geleceğine de yatırım yapıyoruz" dedi.

Tütünçiftlik Kültür Merkezi’nde düzenlenen esnaf bilgilendirme toplantısına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Birleşik Esnaf ve SanatkArlar Odası Başkanı Yahya Öztürk’ün yanı sıra esnaf da katıldı. Toplantıda Şener Söğüt, enerji yatırımlarının ilçeye katacağı değeri anlattı. Söğüt, "Körfez büyük bir ilçe. Zaman zaman enerji ile ilgili çeşitli mahallelerimizde sorunlar yaşıyoruz. Altyapı çalışmaları zor çalışmalar ama bazı mecburiyetler bu adımları atmamızı gerektiriyor. Talepleri bizlere iletmenizi istiyoruz. Geçen dönem yüzde 70 oranında altyapı çalışması gerçekleştirdik. Ağadere Caddesi’ni ve ilçemizi ilgilendiren bir diğer önemli proje ise metro hattı. Bunun da çalışmaları başladı. Yapılan bu yatırımların hepsi, ilçemize değer katan yatırımlar. Enerji hatlarında ve trafo kapasitelerinde yetersizlik olması sebebiyle, yetkili alt yapı kuruluşuyla gerekli görüşmeleri sağladık. SEDAŞ, Ağadere Caddesi’nde yapılacak çalışmayı yatırım programlarına aldı. Çalışmalar başlamadan önce sizlerle bir araya gelmek istedik. Geçici değil, kalıcı çözümler üretmek için gereken tüm adımları attık, atmaya da devam edeceğiz" dedi.