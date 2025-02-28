Körfez’de ilçe genelinde bulunan 93 cami, mahalle mescitleri ve ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Ramazan coşkusunun hissedilmeye başlandığı Körfez’de, ibadethanelerin temizliği konusunda çalışmalar yürüten Körfez Belediyesi, temiz, rahat ve huzurlu bir Ramazan ayı geçirilmesi için tüm tedbirleri aldı. Bu kapsamda, ilçe genelindeki 93 cami, mahalle mescitleri ve ibadethanelerde detaylı temizlik çalışması gerçekleştirildi.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü ekipleri tarafından camilerde bulunan halılar, yıkama makineleriyle temizlenirken, cam ve kapılar da silinerek hijyenik hale getiriliyor. Ayrıca cami ve mescit etrafındaki şadırvan ve ortak kullanım alanları da ekipler tarafından dezenfekte edilerek daha hijyenik hale getirildi.