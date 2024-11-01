İlçeye kazandıracağı kapalı spor salonu ve gençlik merkezi projesi için Ankara’ya giden Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "İlçemize şimdiden hayırlı olsun" dedi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçeye kazandıracağı kapalı spor salonu ve gençlik merkezi projesi için Ankara’ya gitti. Ziyareti sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan Başkan Şener Söğüt, "Körfez Spor Salonu ve Gençlik Merkezi projemizi hayata geçirmek adına Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk’ü ziyaret ettik. Desteklerinden dolayı Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, milletvekillerimize ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.