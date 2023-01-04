Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçeye Kadın Yaşam Merkezi kazandıracaklarını ifade ederek, "Burada kadınlarımıza yönelik diyetisyen, psikolog, aile danışmanı, mutfak atölyesi, zumba gibi aktivitelerin olacağı bir alan oluşturacağız. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortak protokol yapacağız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçeye Kadın Yaşam Merkezi kazandıracaklarını ifade ederek, "Burada kadınlarımıza yönelik diyetisyen, psikolog, aile danışmanı, mutfak atölyesi, zumba gibi aktivitelerin olacağı bir alan oluşturacağız. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortak protokol yapacağız" dedi.

Körfez Belediyesi’nin 2023 yılının ilk meclis toplantısı Başkan Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ilk olarak tutanak özetleri oylandı. Meclisin açılışında konuşan Şener Söğüt, "İyisiyle kötüsüyle 2022 yılını geride bıraktık. Bizler 2023 yılında da var gücümüzle Körfez için çalışmayı sürdüreceğiz" dedi.

Gündem maddelerinin tek tek değerlendirildiği toplantıda, Başkan Şener Söğüt’e ilçede hayata geçirilecek Kadın Yaşam Merkezi için Büyükşehir Belediyesi ile protokol yapma yetkisi de verildi. Proje ile ilgili bilgi veren Başkan Söğüt, "Daha önce Günışığı Derneği olarak kullandığımız binaydı. Burada tadilatlar yaptık ve Kadın Yaşam Merkezi olarak hazırladık. Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte burada Kadın Yaşam Merkezi faaliyetini sürdüreceğiz. Burada kadınlarımıza yönelik diyetisyen, psikolog, aile danışmanı, mutfak atölyesi, zumba gibi aktivitelerin olacağı bir alan oluşturacağız. Bunun için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ortak protokol yapacağız" dedi.

Gündem maddelerinin karara bağlandığı toplantıda son olarak Denetim Komisyonu’nda yer alacak meclis üyeleri de seçildi. Gizli oylama ile yapılan seçim sonrasında denetim komisyonuna; AK Parti’den Kadir Alçık ve Murat Gülbiçim ile İYİ Parti’den Enver Okan seçildi.