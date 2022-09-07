Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’de hayata geçecek 2 projenin müjdesini verdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez’de hayata geçecek 2 projenin müjdesini verdi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Yarımca’da hayata geçirilecek Kent Meydanı için ihalenin tamamlanma sürecinde olduğunu belirterek, “Bölgenin nefes alabileceği bir alan olacak. Daha önce ihaleye çıkılmıştı ama katılımcı firma olmamıştı. Sonra tekrar ihaleye çıkıldı. Değerlendiriliyor. Sözleşme imzalanırsa hemen çalışma başlayacak. Yarımca Kent Meydanı dışında Tütünçiftlik’te de bir kent meydanı yapacağız. İhale sürecini başlattık. Ağadere Caddemizin alt tarafındaki alan. Orada bizim bir binamız var. Kent Konseyi’ne tahsis ettiğimiz bina da var. Orayı meydan yapacağız” ifadelerini kullandı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 1. Etabı tamamlanan İlimtepe yolunun 2. etabı için de ihale günü beklendiğini belirten Başkan Söğüt, “Körfez’den İlimtepe’ye kesintisiz ulaşımı sağlamış olacağız. İMES Yolu içinde ihale yapıldı. Bu gerçek anlamda kentin beklediği projelerden biriydi. Büyük de ihtiyaçtı. Kaşkaldere Yolu için de hazırlıklar tamamlandı. Vatandaşlarımız Derince’den gelirken 95 Evler Kavşağı’na geldiğinde bölünmüş yola girecek ve TEM’e kadar devam edecek. Abdulhamit Han Caddesi’nin trafik yükünü kaldırmış oluyoruz” dedi.