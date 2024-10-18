Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir spor tesisi daha hayata geçirildi. Tesis içerisinde futbol, basketbol ve tenis sahalarının yer alırken, aydınlatma için güneş enerji sistemi kuruldu.

Körfez Belediyesi, Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda bir spor tesisi daha hayata geçirdi. Körfez Kent Bölgesi’ndeki hayata geçirilen tesis içerisinde 540 metrekarelik basketbol sahası, 630 metrekarelik tenis sahası ve bin 749 metrekarelik futbol sahası yer aldı. Adeta komplekse dönüşen alanda 450 metrelik bisiklet ve yürüyüş yolu da hayata geçirildi. Tesislerin aydınlatması için güneş enerjili sistem kullanıldı. Toplamda spor alanları için 34 projektör uygulaması, çevre için de 90 armatör uygulaması gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çevre düzenlemesi için de çalışma başlatırken, futbol sahasında zemin serildi, basket sahasında da potalar yerleştirildi. Vatandaşların kullanımına da açılan tesis, büyük beğeni topladı.